فلسطيني يحصل علي شهادة الزمالة في التعليم والتعلم من المملكة المتحدة





وقد تمكن من نيل هذه الشهادة بعد سلسلة من الدورات التي عقدتها الجامعة الخليجية لتدريب أعضاء هيئتها الأكاديمية على استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.



وتهدف شهادة "الزمالة" إلى إكساب أعضاء هيئة التدريس المعرفة والمهارات التي تيسر عمليتي التعليم والتعلم، وذلك من خلال استخدام أحدث والاستراتيجيات والأساليب والنظريات الحديثة في التعليم في مجالات التدريس والتقويم الجامعي.



وقدمت شهادة الزمالة للتعليم العالي لمنتسبيها تقديراً للتحصيل مقابل إطار المعايير المهنية في المملكة المتحدة تقديراً لمساهمته في تطوير المواد التعليمية ودعم التعليم والتعلم لدعم التدريس والتعلم في التعليم العالي في إطار المعايير المهنية في المملكة المتحدة.



والجدير بالذكر ان "الزمالة" شهادة البريطانية تعني لحاملها اعترافا دوليا بمهنية الحاصل عليها في التعليم و التعلم في مجال التعليم العالي كوسيلة للاعتراف المهني لمعلمي الجامعات والتي من شأنها تعزيز أساليب التدريس القائمة على الأدلة و تمكن حاملها من تطوير وتصميم المناهج العلمية و استحداث طرق

تدريسية حديثة.





رام الله - دنيا الوطنحصل الدكتور تامر الكدش الاستاذ المساعد في كلية العلوم الادارية و المالية و رئيس مجلس البحث العلمي في الجامعة الخليجية-البحرين علي شهادة "الزمالة" من أكاديمية التعليم العالي البريطانية التي تعد من أبرز الشهادات في المملكة المتحدة، والتي تنطوي علي العديد من المهارات المتميزة في التعليم العالي.