فلسطيني يحصل علي شهادة الزمالة في التعليم والتعلم من المملكة المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
حصل الدكتور تامر الكدش الاستاذ المساعد في كلية العلوم الادارية و المالية و رئيس مجلس البحث العلمي في الجامعة الخليجية-البحرين علي شهادة "الزمالة" من أكاديمية التعليم العالي البريطانية التي تعد من أبرز الشهادات في المملكة المتحدة، والتي تنطوي علي العديد من المهارات المتميزة في التعليم العالي.
حصل الدكتور تامر الكدش الاستاذ المساعد في كلية العلوم الادارية و المالية و رئيس مجلس البحث العلمي في الجامعة الخليجية-البحرين علي شهادة "الزمالة" من أكاديمية التعليم العالي البريطانية التي تعد من أبرز الشهادات في المملكة المتحدة، والتي تنطوي علي العديد من المهارات المتميزة في التعليم العالي.
وقد تمكن من نيل هذه الشهادة بعد سلسلة من الدورات التي عقدتها الجامعة الخليجية لتدريب أعضاء هيئتها الأكاديمية على استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
وتهدف شهادة "الزمالة" إلى إكساب أعضاء هيئة التدريس المعرفة والمهارات التي تيسر عمليتي التعليم والتعلم، وذلك من خلال استخدام أحدث والاستراتيجيات والأساليب والنظريات الحديثة في التعليم في مجالات التدريس والتقويم الجامعي.
وقدمت شهادة الزمالة للتعليم العالي لمنتسبيها تقديراً للتحصيل مقابل إطار المعايير المهنية في المملكة المتحدة تقديراً لمساهمته في تطوير المواد التعليمية ودعم التعليم والتعلم لدعم التدريس والتعلم في التعليم العالي في إطار المعايير المهنية في المملكة المتحدة.
والجدير بالذكر ان "الزمالة" شهادة البريطانية تعني لحاملها اعترافا دوليا بمهنية الحاصل عليها في التعليم و التعلم في مجال التعليم العالي كوسيلة للاعتراف المهني لمعلمي الجامعات والتي من شأنها تعزيز أساليب التدريس القائمة على الأدلة و تمكن حاملها من تطوير وتصميم المناهج العلمية و استحداث طرق
تدريسية حديثة.
وتهدف شهادة "الزمالة" إلى إكساب أعضاء هيئة التدريس المعرفة والمهارات التي تيسر عمليتي التعليم والتعلم، وذلك من خلال استخدام أحدث والاستراتيجيات والأساليب والنظريات الحديثة في التعليم في مجالات التدريس والتقويم الجامعي.
وقدمت شهادة الزمالة للتعليم العالي لمنتسبيها تقديراً للتحصيل مقابل إطار المعايير المهنية في المملكة المتحدة تقديراً لمساهمته في تطوير المواد التعليمية ودعم التعليم والتعلم لدعم التدريس والتعلم في التعليم العالي في إطار المعايير المهنية في المملكة المتحدة.
والجدير بالذكر ان "الزمالة" شهادة البريطانية تعني لحاملها اعترافا دوليا بمهنية الحاصل عليها في التعليم و التعلم في مجال التعليم العالي كوسيلة للاعتراف المهني لمعلمي الجامعات والتي من شأنها تعزيز أساليب التدريس القائمة على الأدلة و تمكن حاملها من تطوير وتصميم المناهج العلمية و استحداث طرق
تدريسية حديثة.
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