عورتاني يشارك طلبة "المدرسة الصحية الافتراضية" حصة تعليمية ويتابع سير التعليم عن بُعد
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، في حصة صفية افتراضية؛ عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، في مبحث العلوم لطلبة الصف الخامس الأساسي من "المدرسة الصحية الافتراضية" في تربية طولكرم.
جاء ذلك بحضور مدير عام تربية طولكرم طارق علاونة، وعدد من رؤساء الأقسام المتابعين لبرنامج التعلم عن بُعد.
وأنشأت تربية طولكرم هذه المدرسة؛ تجسيداً للحق في التعليم والصحة معاً، وضمان الالتحاق للطلبة الذين يعانون من أوضاع صحية تخفض من مناعتهم وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس (كورونا)؛ مما يمنعهم من الالتحاق بأقرانهم في مدارسهم وجاهياً.
وأعرب عورتاني عن سعادته بمشاركة الطلبة في الصفوف الافتراضية بالمدرسة الصحية حواره معهم؛ مثمناً الجهود التي تبذلها الأسرة التربوية على كافة الأصعدة خاصة في ظل تحديات مشهد (كورونا) الراهن.
وفي سياق ذي صلة، شارك الوزير عورتاني طالبات مدرسة بنات عمر بن الخطاب الثانوية، في تربية جنين، حصة صفية تكاملية عبر تطبيق تيمز.
وحضر الحصة كل من المديريْن العاميْن في تربيتي جنين وجنوب الخليل سلام الطاهر وخالد أبو شرار، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، ومديري المدارس والمعلمات.
وتناولت الحصة نظرية فيثاغورس للصف الثامن، جمعت بين خمسة مباحث مختلفة وهي؛ اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم العامة، والتكنولوجيا، واشتملت على عديد العروض والمهمات التعليمية والألعاب الإلكترونية، كما تم تفعيل دور الطالبات من خلال تقمصهن لدور المعلم الصغير.
شارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، في حصة صفية افتراضية؛ عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، في مبحث العلوم لطلبة الصف الخامس الأساسي من "المدرسة الصحية الافتراضية" في تربية طولكرم.
جاء ذلك بحضور مدير عام تربية طولكرم طارق علاونة، وعدد من رؤساء الأقسام المتابعين لبرنامج التعلم عن بُعد.
وأنشأت تربية طولكرم هذه المدرسة؛ تجسيداً للحق في التعليم والصحة معاً، وضمان الالتحاق للطلبة الذين يعانون من أوضاع صحية تخفض من مناعتهم وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس (كورونا)؛ مما يمنعهم من الالتحاق بأقرانهم في مدارسهم وجاهياً.
وأعرب عورتاني عن سعادته بمشاركة الطلبة في الصفوف الافتراضية بالمدرسة الصحية حواره معهم؛ مثمناً الجهود التي تبذلها الأسرة التربوية على كافة الأصعدة خاصة في ظل تحديات مشهد (كورونا) الراهن.
وفي سياق ذي صلة، شارك الوزير عورتاني طالبات مدرسة بنات عمر بن الخطاب الثانوية، في تربية جنين، حصة صفية تكاملية عبر تطبيق تيمز.
وحضر الحصة كل من المديريْن العاميْن في تربيتي جنين وجنوب الخليل سلام الطاهر وخالد أبو شرار، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، ومديري المدارس والمعلمات.
وتناولت الحصة نظرية فيثاغورس للصف الثامن، جمعت بين خمسة مباحث مختلفة وهي؛ اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم العامة، والتكنولوجيا، واشتملت على عديد العروض والمهمات التعليمية والألعاب الإلكترونية، كما تم تفعيل دور الطالبات من خلال تقمصهن لدور المعلم الصغير.
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