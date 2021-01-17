عورتاني يشارك طلبة "المدرسة الصحية الافتراضية" حصة تعليمية ويتابع سير التعليم عن بُعد



جاء ذلك بحضور مدير عام تربية طولكرم طارق علاونة، وعدد من رؤساء الأقسام المتابعين لبرنامج التعلم عن بُعد.



وأنشأت تربية طولكرم هذه المدرسة؛ تجسيداً للحق في التعليم والصحة معاً، وضمان الالتحاق للطلبة الذين يعانون من أوضاع صحية تخفض من مناعتهم وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس (كورونا)؛ مما يمنعهم من الالتحاق بأقرانهم في مدارسهم وجاهياً.



وأعرب عورتاني عن سعادته بمشاركة الطلبة في الصفوف الافتراضية بالمدرسة الصحية حواره معهم؛ مثمناً الجهود التي تبذلها الأسرة التربوية على كافة الأصعدة خاصة في ظل تحديات مشهد (كورونا) الراهن.



وفي سياق ذي صلة، شارك الوزير عورتاني طالبات مدرسة بنات عمر بن الخطاب الثانوية، في تربية جنين، حصة صفية تكاملية عبر تطبيق تيمز.



وحضر الحصة كل من المديريْن العاميْن في تربيتي جنين وجنوب الخليل سلام الطاهر وخالد أبو شرار، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، ومديري المدارس والمعلمات.



وتناولت الحصة نظرية فيثاغورس للصف الثامن، جمعت بين خمسة مباحث مختلفة وهي؛ اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم العامة، والتكنولوجيا، واشتملت على عديد العروض والمهمات التعليمية والألعاب الإلكترونية، كما تم تفعيل دور الطالبات من خلال تقمصهن لدور المعلم الصغير.





رام الله - دنيا الوطنشارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، في حصة صفية افتراضية؛ عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، في مبحث العلوم لطلبة الصف الخامس الأساسي من "المدرسة الصحية الافتراضية" في تربية طولكرم.