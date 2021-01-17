الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تستقبل إدارة بايدن بالاستيطان

نبيل أبو ردينة

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رام الله - دنيا الوطن

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وجدد في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وإنه يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين.



واعتبر أن هذه القرارات الإسرائيلية المتتالية هي محاولة استباقية من قبل الحكومة الإسرائيلية لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.



وقال أبو ردينة: إن الحكومة الإسرائيلية تستقبل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالاستيطان.



ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، المجتمع الدولي الى التدخل الفوري والعاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تدميرها الممنهج والمخطط لحل الدولتي، مؤكدا أن الاستيطان يدمر أي فرصة لتحقيق السلام العدل والشامل بانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.