بريطانيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ نحو 20 يوماً





يأتي ذلك بعد تسجيل 38598 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعرب وزير الصحة البريطاني دومينيك راب عن أمل حكومته بأن تتمكن من تحقيق هدفها في طرح لقاحات فيروس (كورونا)، وأن تكون قادرة على النظر في تخفيف قيود الإغلاق بحلول آذار/مارس.



وقال: "ما نريد فعله هو الخروج من هذا الإغلاق بأسرع ما يمكن بحلول أوائل الربيع ونأمل بحلول شهر مارس.. سنكون في وضع يسمح لنا باتخاذ هذه القرارات".



رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الأحد، أدنى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2020.