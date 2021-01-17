الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وأثناء عمل شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القانونية ومكافحة ظاهرة إنتشار المركبات غير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 40 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 130 مذكرة قضائية بالإضافة لإتلاف 20 مركبة غير قانونية.



وأضافت الشرطة، بأنه تم تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين ومخالفة أصحاب المركبات غير القانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في الخليل.