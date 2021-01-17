الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية قامت الشرطة بالقبض على 23 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية وضبطت ثلاث مركبات غير قانونية في مدينة جنين.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.