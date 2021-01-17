شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على أشخاص لإخلالهم بالنظام والأمن العام

رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية أمس، على أشخاص لقيامهم بالإخلال بالنظام والأمن العام في بلدة الزبابدة، جنوب مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناءً على بلاغ وصل إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة حول قيام مجموعة من الشبان بأعمال شغب وإغلاق الشارع العام بالمركبات والحاويات على إثر شجار وقع بين عائلتين في بلدة الزبابدة الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور.

وعليه تحركت قوة من شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية إلى المكان وقامت بفض المتجمهرين وقبضت على 10 أشخاص من مفتعلي الشغب.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم  لحين إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

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