الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه ومن خلال المتابعة المستمرة للشرطة القضائية للأشخاص المطلوبين للعدالة تم القبض على خمسة أشخاص أحدهم فار من وجه العدالة منذ فترة وصادر بحقه خمسة أوامر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 225 ألف شيكل.



وأضافت بأنه تم التحفظ عليهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم على خمسة أشخاصٍ فارين من وجه العدالة صادر بحقهم 11 أمر حبس بقيمة 240 ألف شيقل في ضواحي القدس.