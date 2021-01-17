قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم سيدة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الأحد، ثلاثة مقدسيين من بينهم سيدة في مدينة القدس، بعد عمليات دهم وتفتيش.



وأفادت مصادر من القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المقدسي محمد عيد مشاهرة (49) عاماً في جبل المكبر بالقدس المحتلة، وقامت بتفتيشه وتخريبه بالكامل، ثم اعتقلته وزوجته ختام مشاهرة.



يذكر أن محمد مشاهرة شقيق الأسيرين رمضان وفهمي مشاهرة اللذين يقضيان حكمها بالسجن الفعلي لمدة 20 مؤبدًا.



وأضافت المصادر أن قوت الاحتلال اعتقلت الشاب ناصر قوس من البلدة القديمة في القدس.