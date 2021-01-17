بلجيكا ترحب بالمرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، في بيان لها، اليوم الأحد، بالمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن تحديد موعد الانتخابات العامة في فلسطين.



وكان الاتحاد الأوروبي رحب، بإطلاق الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية العامة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد بيتر ستانو، في بيان صحفي، أمس، "هذا تطور مرحب به، حيث إن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي مفتاح لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين".