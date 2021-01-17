ممثل العشائر بالمحافظات الجنوبية يرحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات العامة

وفي الختام دعا "أبوقايدة" أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً من أجل دعم هذه الإنتخابات والإلتحام الجماهيري بالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس /محمود عباس لإنجاح هذا المسار الذي يُؤسس للمصالحة الشاملة والوحدة الوطنية و لتعزيز الموقف السياسي الفلسطيني أمام دول العالم وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.



رام الله - دنيا الوطنرحب الشيخ محمد أبوقايدة ممثل العشائر بالمحافظات الجنوبية بالمرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين الرئيس /محمود عباس بإجراء الإنتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.وأكد بأن الانتخابات العامة تُعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني وهي رغبة فلسطينية خالصة، وتُعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح، على طريق تعزيز الديمقراطية والشراكة الوطنية في النظام السياسي الفلسطيني.واضاف: بأن الإنتخابات بارقة امل نحو تحقيق مشاركة سياسية سليمة في صناعة القرار الفلسطيني وفرصة لتكريس مبادئ الديمقراطية والعدالة وإيجاد رؤية موحدة للعمل المشترك في طريق استكمال مشروع نيل الحرية والإستقلال لشعبنا وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي .واستطرد قائلا: بأن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الإنقسام ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة.