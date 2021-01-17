"الزراعة" والجامعة العربية الأمريكية تحييان يوم الشجرة





وقد رحب د.علي زيدان بعطوفة المحافظ وبالحضور معربا عن سعادته للشراكة بين الجامعة ووزارة الزراعة ممثلة بمديرية زراعة محافظة جنين.





من جهته أكد اللوا￼ء ￼الرجوب على أهمية هذه المناسبة حيث تشكل الشجرة عنوان الهوية الفلسطينية وارتباط المواطن الفلسطيني بأرضه كما شكر الجامعة العربية الامريكية على اهتمامها بالشجرة والغطاء النباتي والذي يعتبر نموذجا يحتذى حيث

سيتم زراعة 50 شجرة زيتون باسماءالمؤسسات الشريكة والكليات الرئيسة وأعضاء مجلس الأمناء.



بدوره أعرب المهندس باسم حماد مدير عام مديرية زراعة محافظة جنين عن اعتزازه بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في المحافظة وعلى رأسها العلاقة المميزة مع الجامعة العربية الامريكية حيث تم تزويدها بنحو 700 شجرة من

الاشجار الحرجية ليتم زراعتها في حدائق الجامعة ومناطقها الخضراء معربًا عن تقديره لرؤية الجامعة في الحفاظ عليها، ونوه حماد الى إهتمام وزارة الزراعة بالشجرة والغطاء النباتي الذي يأتي على سلم اولوياتها حيث يتم توزيع ما يزيد عن مليون شجرة سنويا على المزارعين ضمن مشروع تخضير فلسطين والذي تتبناه الوزارة منذ عشر سنوات.



وأضاف حماد ان مديرية الزراعة في محافظة جنين قامت بتوزيع وزراعة ما يزيد عن 120 الف شجرة مثمرة مع شركائها من المؤسسات الأهلية بالاضافة إلى 50 الف شجرة حرجية أنتجها مشتل الشهداء الحرجي المقام في المركز الوطني للبحوث الزراعية.









رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وبالشراكة مع الجامعة العربية الامريكية وعلى أرضها أحيت مديرية زراعة محافظة جنين، اليوم الاحد، مناسبة يوم الشجرة وحضر الفعالية العديد من المؤسسات الرسمية والاهلية ومجلس أمناء الجامعة ومديرة دائرة زراعة جنوب جنين المهندسة لمى ابو بكر.