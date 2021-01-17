رفع الإجراءات "بارقة أمل": حماس تتحدث عن الخطوة الثانية بعد إصدار المراسيم





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الانتخابات "خيارنا الاستراتيجي ومن أجلها قدمنا مرونة كبيرة وتنازلات كثيرة لمصلحة شعبنا والوطن".



وشددت حماس على أن الخطوة الثانية بعد إصدار المراسيم هي مناقشة كيفية تنفيذ الانتخابات وآلياتها وذلك عبر الحوارات الوطنية مع كل الفصائل وسنعمل مع الكل الوطني لانجاحها وتذليل كافة العقبات.





وأكدت بأن رفع الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد غزة، يمنح أهلها، بارقة أمل ويهيئ المناخ أكثر لإجراء الانتخابات.



وتابعت حماس:"سنظل ماضون بلا تردد حتى تحقيق الشراكة الكاملة لحماية قضيتنا وخدمة شعبنا".



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد: إن الانتخابات مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية.