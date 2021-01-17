إسرائيل: تباطؤ وتيرة انتقال عدوى فيروس (كورونا)





وشدد على وجوب "أن نشهد هذا التوجه أيضا في عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد فترة الإغلاق الصحي أم لا".



ووصف في تصريحات مع إذاعة (كان)، إعلان رئيس بلدية تل ابيب يافا رون حولدائي، استئناف النشاطات الثقافية في المدينة قريبًا بـ "عديمة المسؤولية"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف غروتو: بأن حولدائي غير مخول صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار وكذلك القرار بتطعيم أفراد الطواقم التدريسية في مؤسسات التعليم في تل أبيب.



رام الله - دنيا الوطنأكد نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلي، ايتمار غروتو، أن البيانات الصحية تشير إلى تباطؤ في وتيرة انتقال العدوى.