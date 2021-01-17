شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد الانتخابات

"النضال الشعبي" ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد الانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بالمرسوم الذي أصدره  الرئيس محمود عباس، بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي للجبهة، عوني أبو غوش: إن ذلك يعبر عن الارادة السياسية بأن  الانتخابات المدخل الوحيد لانهاء الانقسام ومسار يقود للشركة السياسية في إطار الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ولتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وليعبر أبناء شعبنا عن ارادتهم وحقهم الطبيعي نحو انتخاب ممثليهم بحرية وشفافية وديمقراطية، ضمن حقهم القانوني والدستوري انتخابا وترشيحا.

وشدد أبو غوش على ضرورة تهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة يعبر فيها ابناء شعبنا عن إرادتهم دون اية ضغوط بل بشفافية وحرية تامة.

وأكد على ضرورة الحرص على استكمال العملية الانتخابية وتذليل أية عقبات قد تبرز أمامها لبناء نظام سياسي فلسطيني قادرا على مواجهة كافة تحديات المرحلة القادمة للخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال: إنه "لا انتخابات بدون القدس عاصمة دولة فلسطين"، داعيا الى الإسراع في عقد الحوار الوطني الشامل وصولا  لميثاق شرف وطني من قبل كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

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