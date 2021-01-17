نادي الأسير: الأسير مهران عيّاد يخضع لعملية جراحية في القلب

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، إن الأسير مهران عيّاد (35 عامًا)، من بلدة سلواد في رام الله، يخضع لعملية جراحية في القلب اليوم في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، بعد تدهور مفاجئ طرأ على وضعه الصحي.



وأوضح نادي الأسير، أن الأسير عيّاد المعتقل منذ عام 2009، والمحكوم بالسّجن لمدة (15 عاماً ونصف)، لم يكن يعاني من مشاكل صحية سابقًا.





يُشار إلى أن الأسير عياد قبع مؤخرًا في سجن "النقب الصحراوي".