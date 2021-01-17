الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل ثماني وفيات، و957 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الوباء، أن إجمالي الوفيات في المملكة ارتفع إلى 4145 وفاة، والإصابات إلى 314.514 إصابة، منذ بدء الجائحة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 11.501 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الأحد، انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).