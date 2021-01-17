شؤون فلسطينية

نقابة العاملين ببلدية البيرة تدعو المجلس البلدي للوقوف عند مسؤولياته

نقابة العاملين ببلدية البيرة تدعو المجلس البلدي للوقوف عند مسؤولياته
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة العاملين في بلدية البيرة اليوم الأحد، بياناً، دعت فيه المجلس البلدي للوقوف عند مسؤولياته.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

في ظل استمرار تعنت المجلس البلدي واعتماده لسياسة المماطلة والمراوغة وإهمال الحوار مع النقابة الممثلة للعاملين لبحث حقوقهم، فإن نقابة العاملين تهيب بكافة الجهات النقابية والحقوقية والرسمية والشعبية والاعلامية الى الوقوف بجانبها في الخطوات التصعيدية التي تعكف النقابة على تنفيذها بعد ان اخطرت المجلس منذ قرابة الشهر دون جدوى، والتي ستصل ذروتها في اعلان الاضراب المفتوح في 20 من الشهر الحالي. 

وتدعو نقابة العاملين المجلس البلدي الى الوقوف عند مسؤولياته وصرف حقوق العاملين المشروعة والمكتسبة التي اقرتها محكمة العدل العليا ودون انتقاص، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع المجالس البلدية المتعاقبة ومجلسكم الحالي والمصادقة من وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل والتي تشمل حقوقاً مشروعة يمكن ايجازها بمايلي:   

§        دفع باقي مستحقات العاملين نتيجة انضمامهم لهيئة التقاعد والتي ينص القانون على دفعها كاملة قبل الانضمام لهيئة التقاعد، والتي اتفق مع المجلس سابقا على تسديدها بتاريخ 15/7/2020، ولم يلتزم المجلس بذلك حتى الان.

§        تثبيت الموظفين الذين امضو سنتين على نظام العقود.

§        الالتزام بدفع غلاء المعيشة عن السنوات 2019 و 2020 والتي لم تدفع حتى الان .

§        الالتزام بصرف راتب الشهر " الثالث عشر" عن العام 2020 .

§        الالتزام بصرف الزيادة السنوية ودفعها لكافة الموظفين سيما انها حق مكتسب لجميع العاملين بما يشمل من عملوا بعد العام 2014 مع العلم أن الموظفين الذين عملو بعد 2014 لم يضاف لراتبهم أي زيادة سنوية من عام 2019.

§        العمل على تعديل الرواتب بناء على نظام موظفي الهيئات المحلية وتعليماته رقم (1) لسنة 2020، وبأثر رجعي من تاريخ 1/7/2020.

§        الالتزام بالاتفاقيات الموقعة والمصادقة من قبل وزارة العمل بخصوص الانضمام لهيئة التقاعد الفلسطيني بأن يكون الراتب الخاضع للتقاعد هو الراتب الاجمالي كاملا.

§        الالتزام بعدم التلاعب في قسيمة الراتب والتي تفاجأ الموظفون بدمج كافة علاواتهم ضمن بنود مستحدثة لا اساس لها من الصحة وذلك لشطب علاوتهم الادارية وحقوقهم المشروعة.    
إن وقوفكم الى جانب العامل في حقه بالعيش حياة كريمة، هو دعم للعدالة في المجتمع، وتطوير للكادر العامل في خدمة المدينة وسكانها، وإحقاق للحق المشروع وانصاف لمن يفنون حياتهم خدمة لأوطانهم ومجتمعهم.

وتحمِّل نقابة العاملين المجلس البلدي المسؤولية كاملة عن تبعيات اعلان الاضراب المفتوح في الفترة القادمة وكافة الخطوات التصعيدية الاخرى،  كنتيجة لعدم استجابتهم لمطالب العاملين ولعدم اعتماد لغة الحوار والتفاهم مع العاملين الذين يطالبون اليوم بحقوق مشروعة ومقرة بإتفاقيات ملزمة للمجلس البلدي.


أخبار ذات صلة

(فدا) يدعو القوى والفصائل والأحزاب للتوقيع على ميثاق شرف يضمن نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات

(فدا) يدعو القوى والفصائل والأحزاب للتوقيع على ميثاق شرف يضمن نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تؤكد على ضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة

"المنظمات الأهلية" تؤكد على ضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة

&#34;الميزان&#34; يرحب بمرسوم الرئيس عباس لإجراء الانتخابات

"الميزان" يرحب بمرسوم الرئيس عباس لإجراء الانتخابات

حنا ناصر: أولى مراحل العملية الانتخابية تنطلق رسمياً بـ 10 من الشهر المقبل

حنا ناصر: أولى مراحل العملية الانتخابية تنطلق رسمياً بـ 10 من الشهر المقبل

رضوان لـ &#34;محافظ رام الله&#34;: حريصون على مواصلة سياسة الشراكة المهنية والانفتاح لتعزيز النزاهة

رضوان لـ "محافظ رام الله": حريصون على مواصلة سياسة الشراكة المهنية والانفتاح لتعزيز النزاهة

نابلس: إصابة طفلة بجروح جراء هجوم للمستوطنين في قرية مادما

نابلس: إصابة طفلة بجروح جراء هجوم للمستوطنين في قرية مادما

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من جبل المكبر

الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من جبل المكبر

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تؤكد على ضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة

"المنظمات الأهلية" تؤكد على ضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة

نقابة العاملين ببلدية البيرة تدعو المجلس البلدي للوقوف عند مسؤولياته

نقابة العاملين ببلدية البيرة تدعو المجلس البلدي للوقوف عند مسؤولياته

رضوان لـ &#34;محافظ رام الله&#34;: حريصون على مواصلة سياسة الشراكة المهنية والانفتاح لتعزيز النزاهة

رضوان لـ "محافظ رام الله": حريصون على مواصلة سياسة الشراكة المهنية والانفتاح لتعزيز النزاهة

نابلس: إصابة طفلة بجروح جراء هجوم للمستوطنين في قرية مادما

نابلس: إصابة طفلة بجروح جراء هجوم للمستوطنين في قرية مادما

الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من جبل المكبر

الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من جبل المكبر

الاحتلال يخطر بإزالة مدرسة ومسجد شرق يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بإزالة مدرسة ومسجد شرق يطا جنوب الخليل

مجدلاني: توفير الخدمات والحماية لنحو 62 ألف من كبار السن العام الماضي

مجدلاني: توفير الخدمات والحماية لنحو 62 ألف من كبار السن العام الماضي

زيارة يوقع اتفاقيتين بأربعة ملايين دولار لتأهيل مشروعي عين عريك وبيت عوا

زيارة يوقع اتفاقيتين بأربعة ملايين دولار لتأهيل مشروعي عين عريك وبيت عوا

منوعات

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل &#34;ابنة السفير&#34;.. هل يتوقف المسلسل ؟

نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل "ابنة السفير".. هل يتوقف المسلسل ؟

شاهد: ياسمين صبري تتصدر (ترند) بسبب هذا الفيديو

شاهد: ياسمين صبري تتصدر (ترند) بسبب هذا الفيديو

شاهد: عادل إمام يكشف سبب خوفه من السوشيال ميديا والهواتف

شاهد: عادل إمام يكشف سبب خوفه من السوشيال ميديا والهواتف

شاهد: عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد بحديث النبي محمد

شاهد: عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد بحديث النبي محمد

شاهد: فيفي عبده تعلن عن إنشاء قناتها على (يوتيوب) بالحجاب

شاهد: فيفي عبده تعلن عن إنشاء قناتها على (يوتيوب) بالحجاب

شاهد: أحدث ظهور للراقصة نجوى فؤاد.. بملامحها الصادمة

شاهد: أحدث ظهور للراقصة نجوى فؤاد.. بملامحها الصادمة

فادية عبد الغني تهاجم مي العيدان &#34; حقودة ومغلولة من الفنانين المصريين&#34;

فادية عبد الغني تهاجم مي العيدان " حقودة ومغلولة من الفنانين المصريين"

شاهد: زوجة مصطفى الآغا تحرجه بقبلة الخميس

شاهد: زوجة مصطفى الآغا تحرجه بقبلة الخميس

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

عربي

لبنان يوقع عقدا مع (فايزر) لتأمين نحو مليوني ومئة ألف لقاح (كورونا)

لبنان يوقع عقدا مع (فايزر) لتأمين نحو مليوني ومئة ألف لقاح (كورونا)

قتيلان على الأقل جراء غرق سفينة روسية قبالة تركيا

قتيلان على الأقل جراء غرق سفينة روسية قبالة تركيا

صحيفة كويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم

صحيفة كويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم

سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة لتوزيع الخبز بريف حلب

سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة لتوزيع الخبز بريف حلب