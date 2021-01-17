إسرائيل: تعيين يعقوب شابتاي مفتشاً عاماً جديداً للشرطة





وتمت بهذه المناسبة ترقية شابتاي الى رتبة جنرال، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضافت: بأنه تمت المصادقة على التعيين من قبل الحكومة بعد أن عدل وزير الدفاع بيني غانتس عن موقفه المعارض مطالبا بإقرار تعيينات لمناصب رفيعة أخرى بالمقابل.

رام الله - دنيا الوطنجرت في مقر وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، ظهر اليوم، مراسم تعيين، يعقوب شابتاي مفتشا عاما للشرطة، بعد أن كان هذا المنصب شاغرا قرابة عامين.