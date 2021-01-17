إسرائيل: تعيين يعقوب شابتاي مفتشاً عاماً جديداً للشرطة
رام الله - دنيا الوطن
جرت في مقر وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، ظهر اليوم، مراسم تعيين، يعقوب شابتاي مفتشا عاما للشرطة، بعد أن كان هذا المنصب شاغرا قرابة عامين.
وأضافت: بأنه تمت المصادقة على التعيين من قبل الحكومة بعد أن عدل وزير الدفاع بيني غانتس عن موقفه المعارض مطالبا بإقرار تعيينات لمناصب رفيعة أخرى بالمقابل.
جرت في مقر وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، ظهر اليوم، مراسم تعيين، يعقوب شابتاي مفتشا عاما للشرطة، بعد أن كان هذا المنصب شاغرا قرابة عامين.
وتمت بهذه المناسبة ترقية شابتاي الى رتبة جنرال، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وأضافت: بأنه تمت المصادقة على التعيين من قبل الحكومة بعد أن عدل وزير الدفاع بيني غانتس عن موقفه المعارض مطالبا بإقرار تعيينات لمناصب رفيعة أخرى بالمقابل.
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