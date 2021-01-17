حنا ناصر: أولى مراحل العملية الانتخابية تنطلق رسمياً بـ 10 من الشهر المقبل

خلال اجتماع لجنة الانتخابات مع القوى الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد في رام الله، اجتماعاً مع الأمناء العامين للفصائل والأحزاب السياسية.



وأطلع د.حنا ناصر رئيس اللجنة، ممثلي الفصائل، على الجداول الزمنية التي تتضمن المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 (التشريعية، والرئاسية)، والترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، التي ستنطلق رسمياً في العاشر من شباط/فبراير المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام، منوهاً الى أن تسجيل الناخبين بشكل الكتروني متاح حالياً على الموقع الالكتروني للجنة.



وبيّن ناصر، بأن هذه الاجتماعات مع الفصائل التي تجري اليوم في الضفة الغربية، ومن المقرر أن تجرى في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة في تعزيز مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم في العملية الانتخابية، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية -بما فيها القدس- وقطاع غزة على حد سواء.



من جهتهم أكد المجتمعون على أهمية إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك دعم جهود اللجنة واجراءاتها فيما يتعلق بنزاهة وعدالة الانتخابات.