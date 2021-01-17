الاحتلال يصوّر مدرسة ومستوطنون يواصلون تسييج أراض في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة المالح بالأغوار الشمالية، وشرعت بتصوير مدرسة التحدي، فيما يواصل مستوطنون تسييج أراضي السكان في خربة احمير بالأغوار.



وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن سلطات الاحتلال شرعت بتصوير المدرسة، بواسطة طائرة مسيرة، مضيفا أنها كانت قد أخطرت بهدم المدرسة نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وفي سياق متصل، أفاد الناشط، الحقوقي عارف دراغمة أن المستوطنون يواصلون تسييج أراضي السكان في خربة احمير بالأغوار.