شؤون فلسطينية

رضوان لـ "محافظ رام الله": حريصون على مواصلة سياسة الشراكة المهنية والانفتاح لتعزيز النزاهة

رضوان لـ "محافظ رام الله": حريصون على مواصلة سياسة الشراكة المهنية والانفتاح لتعزيز النزاهة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظ محافظة رام الله والبيرة، د.ليلى غنام، اليوم الأحد، الاستعداد الكامل للتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة في مجال تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

في حين أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، الوزير رائد رضوان، حرص الهيئة على سياسة الانفتاح والشراكة مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ومواصلة العمل المهني الجاد لتغطية الغاية الرامية الى ان تصبح فلسطين خالية من الفساد.

وشدد رضوان على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الرسمية والقطاعين الأهلي والخاص في سبيل حماية مجتمعنا من الفساد ومخاطره باعتباره أحد اهم التهديدات التي تواجه الجهود الوطنية لبناء مؤسسات دولتنا المنشودة.

جاء ذلك خلال استقبال رضوان، محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام والوفد المرافق من المحافظة في مكتبه في مقر هيئة مكافحة الفساد، في إطار استقبال الضيوف والمهنئين بتعيينه في هذا المنصب، حيث أشادت غنام بقرار سيادة الرئيس بتعيين الوزير رضوان في هذا المنصب المهم وسط تأكيدها على الاستعداد لفتح كافة اشكال التعاون ما بين المحافظة والهيئة بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وهنأت غنام الوزير رضوان بتوليه هذا المنصب وناقشت معه جملة من القضايا المرتبطة بتوطيد علاقة الشراكة ما بين الهيئة والمحافظة بما يخدم المواطنين واحتياجاتهم ويفتح المجال لتعزيز مشاركتهم في دعم واسناد الهيئة في تحقيق أهدافها.

وعبر رضوان عن شكره لهذه الزيارة التي تعكس حرص المحافظة والمؤسسات في محافظة رام الله والبيرة على دعم جهود الهيئة التي تعمل من اجل انجاز الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2021، من خلال توسيع قاعدة الشراكة مع كافة مكونات المجتمع باعتبار ان مكافحة الفساد مسؤولية جماعية ولا يمكن حصر هذه المهمة في جهة دون غيرها.

وعلى المستوى ذاته تواصلت زيارة الوفود الرسمية من المؤسسات والوزارات والشخصيات الوطنية والاعتبارية للهيئة في إطار تقديم التهنئة بتعيين معالي الوزير رائد رضوان في منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.

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