نابلس: إصابة طفلة بجروح جراء هجوم للمستوطنين في قرية مادما

آذار اعتداء المستوطنين في مادما

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت الطفلة، حلا مشهور محمد القط (11 عاما) بجروح، اليوم الأحد، جراء هجوم للمستوطنين على منزل عائلتها في قرية مادما، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين هاجموا منزل عائلة الطفلة الكائن في المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية، بالحجارة، وحطموا نوافذه، ما أدى لإصابتها بجروح في رأسها، كما حاولوا اختطافها إلا أن أهالي القرية تمكنوا من تخليصها من بين أيديهم.



وأضاف دغلس أن الطفلة نقلت لإحدى مستشفيات مدينة نابلس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).