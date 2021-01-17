الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من جبل المكبر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن محمد عيد مشاهرة /49 عاما/، وزوجته ختام /42 عاما/ من بلدة جبل المكبر، بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الزوجين مشاهرة بعد أن داهمت منزلهما وفتشته، مشيرة إلى أن محمد مشاهرة هو شقيق الأسيرين رمضان وفهمي مشاهرة، اللذين يقضيان حكما بالسجن المؤبد المكرر 20 مرة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.