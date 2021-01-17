الاحتلال يخطر بإزالة مدرسة ومسجد شرق يطا جنوب الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإزالة مسجد قيد الإنشاء، ومدرسة أم قصة الأساسية، في مسافر يطا جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: "إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بإزالة المدرسة الأساسية المختلطة، ومسجد قيد الإنشاء في خربة أم قصة، بتجمع أم الدرج البدوي شرق بلدة يطا"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وذكر مدير المدرسة يوسف البسايطة، أن المدرسة تضم 50 طالبا وطالبة، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم في المسافر، وتخدم ثلاث تجمعات سكنية هي: أم قصة، والعبادية، ومنطقة السرج.