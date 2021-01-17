الحكومة الإسبانية: الانتخابات بفلسطين ستعزز العملية الديمقراطية ونطالب اسرائيل بتسهيلها

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الحكومة الإسبانية، بقرار الرئيس محمود عباس، الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتتالي.



وأعربت الحكومة الإسبانية في بيان لها، اليوم الأحد، عن ثقتها بأن هذه الانتخابات ستعزز العملية الديمقراطية في فلسطين وشرعية مؤسساتها، التي تدعم إسبانيا تنميتها ببرامج التعاون، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضحت أنه يمكن للانتخابات التي تُجرى بضمانات كاملة، ووفقا للمبادئ الدولية، أن تكون مساعد للمفاوضات، من أجل حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين.



وطالبت الحكومة الإسبانية إسرائيل بتسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.