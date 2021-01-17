مجدلاني: توفير الخدمات والحماية لنحو 62 ألف من كبار السن العام الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن 62 ألف مسن ومسنة يتلقون مساعدات نقدية منتظمة، ضمن برنامج التحويلات النقدية.



وأضاف خلال التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة، اليوم الأحد، حول مستجدات العمل بقطاع كبار السن خلال العام الماضي، أن 1200 مسن ومسنة يستفيدون من المساعدات النقدية الطارئة، إضافة الى خدمة التـأمين الصحي المجاني لنحو 63 ألف منهم.



وأوضح أن عدد كبار السن في دور الرعاية والتي تشرف الوزارة على متابعة ظروفهم الحياتية، وتشتري خدمة لبعضهم بلغ نحو 550 مسن ومسنة، موزعين على 21 مؤسسة إيوائية في جميع المحافظات.



وتابع أن الوزارة حرصت على توفير الحماية الاجتماعية، وكل المستلزمات الصحية والغذائية للمؤسسات الإيوائية التي تعمل على رعاية كبار السن، منذ بداية أزمة تفشي فيروس "كورونا"، لضمان استمرار عملهم والحفاظ على صحة النزلاء.



وأشار مجدلاني إلى أن الوزارة وضعت بروتوكولا خاصا بالتعامل مع كبار السن، والتشديد على أن تقوم المؤسسات بتطبيقه بما يضمن إجراءات الوقاية والسلامة العامة لحماية النزلاء والطواقم العاملة، وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي والاجتماعي.



وثمن دور كافة الشركاء المحليين والدوليين، لاستجابتهم الطارئة لمواجهة فيروس "كورونا"، وحماية كبار السن، مشيدا بدورهم المحوري، واستجابتهم السريعة لخطة الاستجابة التي عملت على الوزارة على إعدادها.



وذكر أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء، وفرت الطرود الغذائية لنحو5500 من كبار السن في الضفة وقطاع غزة، كما وفرت الأدوية والاحتياجات الطبية لنحو 1900 منهم، و7300 طرد صحي لهم في مختلف المناطق، خاصة "ج"، ومضارب البدو، والمناطق المهمشة وقطاع غزة.



وواصلت الوزارة عبر مديرياتها، التنسيق مع مختلف البلديات والمجالس البلدية التي قامت بدورها بعمليات التعقيم الداخلي والخارجي للمؤسسات بشكل دوري، اضافة لتوفير إجراءات السلامة العامة في هذه المؤسسات للحفاظ على صحة النزلاء، وفق بروتوكول وزارة الصحة، لضمان حماية النزلاء والطاقم من فيروس "كورونا".