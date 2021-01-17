اشتية يوعز بتشكيل لجنة لوضع آلية لمعالجة الديون المتراكمة على البلديات









رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع اتحاد الهيئات المحلية قضايا تتعلق بعمل البلديات والديون والمستحقات لها وعليها لدى الحكومة، وذلك اليوم الأحد بمكتبه في رام الله، بحضور وزيري المالية شكري بشارة والحكم المحلي مجدي صالح ورئيس الاتحاد موسى حديد.وأوعز اشتية بتشكيل لجنة من وزارة المالية والحكم المحلي والاتحاد تبدأ عملها فورا على وضع آلية تقاص لمعالجة هذا الأمر، من خلال جدولة الديون المتراكمة، بما يسهم في مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين والنهوض بالقطاع التنموي للبلديات.وأكد اشتية ضرورة الشراكة والتعاون بين الحكومة والهيئات المحلية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين البنية التحتية بما يعزز صمود المواطنين في مدنهم وبلداتهم وقراهم، داعيا الهيئات إلى مزيد من الإدارة الحكيمة والترشيد وتحسين الجباية.وجدد رئيس الوزراء دعوته البلديات الى تقديم مشاريعها القابلة للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري، للاستفادة من المشاريع التي سيتم إقرارها بتمويل من الصناديق العربية والإسلامية، بالإضافة إلى 100 مليون شيقل رصدتها الحكومة لصالح البنية التحتية للوزارات والمنشآت والبلديات.