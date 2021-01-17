لبنان يوقع عقدا مع (فايزر) لتأمين نحو مليوني ومئة ألف لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، أنه تم توقيع العقد النهائي مع شركة (فايرز)، لتأمين أكثر من مليوني ومئة ألف لقاح ضد فيروس (كورونا)، تصل البلاد تدريجيا، اعتبارا من بداية شهر شباط/ فبراير.



وقال مكتب وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن "هذا العقد يضاف الى الاتفاقية الموقعة في شهر أكتوبر الماضي، مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها ​منظمة الصحة العالمية،​ لتأمين مليونين وسبعمئة ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا الى ​لبنان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما أشار المكتب إلى أن "​وزارة الصحة العامة​، بالتعاون مع ​القطاع الخاص،​ في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي "Astrazeneca" و"Sinopharm"، اعتبارا من شهر شباط المقبل".