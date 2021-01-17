إصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار وسط ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شرطة سان فرانسيسكو: إن وسط المدينة، شهد إطلاق رصاص، نجم عنه إصابة 5 أشخاص بجروح.



وأضافت الشرطة، في تغريدة على (تويتر)، أن إطلاق النار وقع يوم السبت في حوالي الساعة 21.45 بالتوقيت المحلي (08.45 من يوم الأحد بتوقيت موسكو)، عند تقاطع شارعي إيدي وتايلور، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



في البداية، أعلنت الشرطة، عن وقوع ثلاثة مصابين خلال إطلاق النار، وأنه تم إرسال رجال الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث.



ولاحقاً قالت الشرطة، في بيان: "يجري التحقق في إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق الرصاص"، وأشارت إلى عدم وجود حالات خطيرة بين المصابين.



ونوهت الشرطة، إلى أن عناصرها، عثروا في مكان الحادث، على سلاح ناري فردي، ولم تقدم، أية تفاصيل أخرى عن أسباب وملابسات الحادث.