قتيلان على الأقل جراء غرق سفينة روسية قبالة تركيا



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن غونر، عن إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة العالق على متن ثلاثة قوارب نجاة، مشيراً إلى أن السلطات، تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأكدت وكالة (الأناضول) التركية، أن وزارة الدفاع، أرسلت فرقاطة إلى منطقة الحادث؛ للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ.



وأعلنت السفارة الروسية في تركيا، أنها تعمل على الكشف عن ملابسات الحادث، ومصير طاقم السفينة المنكوبة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات التركية، عن وقوع خسائر بشرية، جراء حادث غرق سفينة شحن روسية، قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد، اليوم الأحد.وأكد حاكم الولاية، سنان غونر، للصحفيين، أن طاقة سفينة (ARVİN) التي غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مؤلف من 13 بحاراً، يحمل جميعهم الجنسية الروسية، وحتى الآن تم إنقاذ خمسة منهم، وانتشال جثتي اثنين آخرين.