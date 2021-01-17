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سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة لتوزيع الخبز بريف حلب

سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة لتوزيع الخبز بريف حلب
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخص وجرح 6 آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة لنقل الخبز في بلدة سجو في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بين الجرحى طفل وامرأة، وأن القتيل عمره (39 عاماً)، وأضافت أن الانفجار، أدى إلى أضرار مادية كبيرة في سوق البلدة الواقعة في ريف مدينة إعزاز، وتحت سيطرة فصائل معارضة للحكومة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت العبوة مزروعة في سيارة (سوزوكي) لبيع الخبز، وتم إسعاف المصابين، وإخماد النيران في سوق البلدة.

يذكر، أن البلدة، شهدت انفجار سيارة مفخخة في بلدة سجو في تموز/ يوليو من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

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