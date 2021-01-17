بايدن يتخذ قرارات حاسمة "ليلة الأربعاء".. هذا أبرزها

من المنتظر، أن يوقع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، يوم تنصيبه الأربعاء المقبل، أوامر تنفيذية، أبرزها إلغاء قرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي كان يحظر دخول رعايا عدد من الدول ذات غالبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية.





ومن بين الأوامر التي سيوقعها بايدن، ما يتعلق بالتصدي لجائحة (كورونا)، وتدهور الاقتصاد الأميركي، هذا إلى جانب إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ الموقّعة في باريس، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).





وجاء في بيان أصدره رون كلاين الذي اختاره بايدن لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، أن "كل هذه الأزمات تتطلّب تحركا عاجلاً"، موضحاً أن بايدن سيوقع "نحو 12" أمراً تنفيذياً الأربعاء عقب حفل التنصيب.





وقال كلاين: إن "الرئيس المنتخب سيتخذ تدابير، ليس فقط لإصلاح أشد أضرار إدارة ترامب جسامة، وإنما أيضاً للدفع بالبلاد قدماً".

رام الله - دنيا الوطن