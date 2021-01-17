المالية بغزة: صرف رواتب حقوق الغير (مدني وعسكري) غداً الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الففسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب حقوق الغير- مدني وعسكري، يوم غدٍ الاثنين، في كافة فروع بنك البريد، المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، أن عملية الصرف، ستتم وفق ترتيبات الصرف في بنك البريد، وإجراءات الوقاية والسلامة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).