نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدانيْن بتهمة الشروع بالقتل القصد





وقد حكمت المحكمة على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية نابلس، حكماً بإدانة المتهم الأول (م، أ، ح)، والمتهم الثاني (م، ر، ح) عن تهمة الشروع بالقتل القصد، سنداً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.