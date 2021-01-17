نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدانيْن بتهمة الشروع بالقتل القصد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية نابلس، حكماً بإدانة المتهم الأول (م، أ، ح)، والمتهم الثاني (م، ر، ح) عن تهمة الشروع بالقتل القصد، سنداً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
أصدرت محكمة بداية نابلس، حكماً بإدانة المتهم الأول (م، أ، ح)، والمتهم الثاني (م، ر، ح) عن تهمة الشروع بالقتل القصد، سنداً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وقد حكمت المحكمة على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
التعليقات