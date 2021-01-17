دولي

(هيومن رايتس ووتش): على السلطات الإسرائيلية أن توفر لقاحات (كورونا) للفسطينيين

(هيومن رايتس ووتش): على السلطات الإسرائيلية أن توفر لقاحات (كورونا) للفسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الأحد، السلطات الإسرائيلية بـ"توفير لقاحات ضد فيروس (كورونا) لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأوضحت المنظمة، في بيان نشره موقع (روسيا اليوم) أنه "بينما لقحت إسرائيل أكثر من 20% من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة، الواقعة تحت حكمها العسكري"، مؤكدة أن توفير اللقاح للفلسطينيين، يعتبر من "واجبات إسرائيل"، بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، تصبح أكثر إلحاحا بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال دون نهاية في الأفق.

وشددت (هيومن رايتس ووتش) على أن "هذه المسؤوليات، تشمل إلى جانب التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، باستخدام ما تقدمه لمواطنيها كمعيار"، لافتة إلى أن "التزامات السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين، في المناطق التي تدير فيها شؤونهم، لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها".

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