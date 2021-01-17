لبنان.. أزمة أسِرّة في المستشفيات بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، أن كل الأسرة في المستشفيات الخاصة، تم إشغالها بالكامل، وبالتالي فإنه "لا يوجد سرير واحد متاح لا لمريض ​(كورونا)​ ولا غيره".



ووفق موقع (النشرة) اللبناني، فقد قال هارون: إن الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى (كوفيد- 19)، فضلاً عن امتلاء أقسام الطوارئ، وهناك العشرات من المرضى، يتنقلون من ​مستشفى​ إلى آخر بحثاً عن سرير، كاشفاً أن مستشفيات ​لبنان​ تخطت طاقتها الاستيعابية.



وأشار النقيب اللبناني، إلى أن "المستشفيات الخاصة ضاعفت خلال الشهر الماضي عدد أسرتها المخصصة لمرضى (كورونا) لتصل إلى 600 سرير في العناية الفائقة و1100 سرير عادي، مشيراً إلى أن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم به، إذ إنها لا تستطيع تحمل تجهيز المزيد من الأسرة في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية التي تعاني منها، بسبب فقدان العملة الوطنية قيمتها، فضلاً عن تخلف ​الدولة​ عن تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة.