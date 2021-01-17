مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الاقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.