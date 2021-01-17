الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من شارع الواد بالقدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيراً محرراً من شارع الواد في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب المقدسي علاء منذر نجيب (20 عاماً)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، في شارع الواد بالقدس القديمة.