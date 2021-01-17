الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال ترميم الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لجنة إعمار الخليل، من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.



وأفاد مدير الحرم الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو سنينة، بأن قوات الاحتلال، منعت موظفي لجنة الإعمار، من استكمال أعمال الترميم فيه.



وأشار إلى أن أعمال الصيانة، تنفذها لجنة الإعمار، تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأن هذا الإجراء، يأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة للاستيلاء على الحرم.



واعتبر مدير لجنة الإعمار، عماد حمدان، ان ما تقوم به قوات الاحتلال، يأتي ضمن سياستها الممنهجة لتهويد الحرم، من خلال منع المواطنين وطواقم العمل من الوصول إليه.



وأضاف: إننا نتعرض لسلسلة غير منتهية من المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام طواقم لجنة الإعمار، لمنعها من القيام بعملها، والتي تنفذ منذ ما يزيد على 20 عاماً، كافة أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحرم الإبراهيمي الشريف.



وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت في السابع من هذا الشهر الحرم أمام المصلين والزوار، لمدة 10 أيام، ومنعتهم من الدخول إلى أي جزء منه.