مجدلاني: سيتم صرف شيكات الشؤون هذا العام على 4 دفعات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، بأنه سيتم هذا العام صرف 4 دفعات من شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة المسجلة لدى الوزارة.



وأوضح مجدلاني في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أنه سيتم صرف 4 دفعات بدلاً من 3 خلافاً للسنوات الماضية.



وبشأن الموازنة العامة، قال مجدلاني: إن موازنة الحكومة الجديدة ستبدأ في 1/4/2021، عقب انتهاء مرحلة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة (كورونا).