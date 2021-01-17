مجدلاني: سيتم صرف شيكات الشؤون هذا العام على 4 دفعات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، بأنه سيتم هذا العام صرف 4 دفعات من شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة المسجلة لدى الوزارة.
وأوضح مجدلاني في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أنه سيتم صرف 4 دفعات بدلاً من 3 خلافاً للسنوات الماضية.
وبشأن الموازنة العامة، قال مجدلاني: إن موازنة الحكومة الجديدة ستبدأ في 1/4/2021، عقب انتهاء مرحلة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة (كورونا).
أفاد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، بأنه سيتم هذا العام صرف 4 دفعات من شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة المسجلة لدى الوزارة.
وأوضح مجدلاني في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أنه سيتم صرف 4 دفعات بدلاً من 3 خلافاً للسنوات الماضية.
وبشأن الموازنة العامة، قال مجدلاني: إن موازنة الحكومة الجديدة ستبدأ في 1/4/2021، عقب انتهاء مرحلة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة (كورونا).
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