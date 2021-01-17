هيئة الأسرى: مياه الأمطار تُغرق غرف الاعتقال في مركز توقيف (حوارة)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن مياه الأمطار، تسربت وأغرقت الغرف التي يحتجز فيها الأسرى في مركز توقيف (حوارة) جنوب نابلس.



وقالت الهيئة: إن إدارة المعتقل، ماطلت كثيراً في إخلاء بعض الغرف، ونقل الأسرى منها إلى غرف مجاورة، حيث غمرت المياه ملابس المعتقلين، وأغطيتهم ومقتنياتهم الشخصية.



وأوضح محامي الهيئة، الذي زار عدداً من أسرى المعتقل أمس، أن علامات البرد الشديد، بدت على اصفرار وجوههم وارتعاش أجسادهم، لافتاً إلى أن الشبابيك مفتوحة، وعليها قضبان وسياج حديدي فقط، كما أن مصارف المياه معطوبة، وتتسرب منها الحشرات والمياه من خارج غرف الاعتقال.



ولفتت الهيئة، إلى أن مركز توقيف (حوارة)، يعتبر من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية، من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية، وتستعمله سلطات الاحتلال حالياً كمركز للحجر الصحي من فيروس (كورونا) قبل نقلهم إلى السجون الأخرى، ويشكو فيه الأسرى من سوء المعاملة وقلة الأغطية، ورداءة وقلة الطعام، وفقدانهم للسوائل الساخنة، خاصة في ظل الأجواء الباردة، وانتشار وباء (كورونا) ولانعدام الاهتمام بالمعتقل وبحاجياتهم، وكذلك من انعدام النظافة.



وطالب أسرى هذا المعتقل، والبالغ عددهم حالياً 11 أسيراً، المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة زيارتهم؛ لكشف جرائم السجان بحقهم، والاطلاع على واقع حياتهم اللاإنساني والمأساوي.