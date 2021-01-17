دولي

لبيد: مستعدون لتشكيل حكومة بمشاركة القائمة المشتركة.. وأريد إعادة ليفني للحياة السياسية

لبيد: مستعدون لتشكيل حكومة بمشاركة القائمة المشتركة.. وأريد إعادة ليفني للحياة السياسية
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (هناك مستقبل) الإسرائيلي، يائير لبيد، إنّه مُستعد لتشكيل حكومة بمشاركة القائمة المشتركة، بعد الانتخابات المقبلة التي ستجري في شهر آذار/ مارس المقبل.

وأعرب لبيد في مقابلة مع (القناة 12)، عن أسفه لعدم تمكنه من فعل ذلك خلال (كنيست) السابق.

وبشأن إمكانية الجلوس في حكومة مع زعيم حزب (أمل جديد) جدعون ساعر، أوضح لبيد، أنّ علاقته جيدة مع ساعر، وأنّهما قاما بخطوتين سياسيتين كبيرتين في السنوات الأخيرة، تمثلت الأولى: بانتخاب روفي ريفيلين رئيسًا، والأخرى: الإطاحة بالحكومة، وأنهما قاما بذلك معًا.

وبما يتعلق باتصالات محتملة مع زعيم حزب (أزرق- أبيض)، قال لبيد: "إنّ الباب مفتوح لذلك، وإذا أراد غانتس فهو يعرف رقم هاتفي، فليتصل".

وبحسب الموقع العبري، فإنّ لبيد، في المقابل يجري محادثات مع تسيبي ليفني لإعادتها للحياة السياسية، كما أنّه على اتصال مع رون حولداي، زعيم حزب الإسرائيليون في محاولة لتقوية كتلة الوسط- يسار.

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