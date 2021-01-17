الصحة بغزة: 6 وفيات و212 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 حالات وفاة، و212 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1770 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 360 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة، أن إجمالي حالات التعافي، وصل الى 40893 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 47791 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 6568 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 484 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصلت إلى 173 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 90 حالة.