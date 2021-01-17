مستوطنون يضعون المسامير في شوارع نابلس ويتجمعون على المفترقات

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رام الله - دنيا الوطن

وضع مستوطنون الليلة الماضية، "مسامير معقوفة" على عدد من الشوارع الرئيسة المحيطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.



وجاء ذلك، بالتزامن مع تجمعهم على المفترقات الرئيسة، ورشقهم المركبات الفلسطينية بالحجارة، وتنفيذهم أعمال عربدة.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية، مراد اشتيوي، في تصريح صحفي: "إن المستوطنين تجمعوا في أكثر من مكان على الشوارع المحيطة بمدينة نابلس، ووضعوا مسامير معقوفة من أجل إعطاب إطارات المركبات، ورشقوها بالحجارة، ونفذوا أعمال عربدة وشتائم، ورفعوا شعارات عنصرية".



ونوه إلى أن المستوطنين، تجمعوا قرب حواجز زعترة وحوارة جنوب نابلس، وفي شارع طولكرم- نابلس، وفي شارع قلقيلية -نابلس، ونفذوا أعمال عربدة، ورشقوا المركبات بالحجارة.