جيش الاحتلال يُطلق النار تجاه أراضي المواطنين شرق قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، نيران أسلحته الرشاشة، تجاه الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن أبراج الاحتلال العسكرية، أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية، شرقي بلدتي عبسان وخزاعة شرقي محافظة خانيونس، مضيفًا أن الاحتلال، أطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة جباليا، وشمالي بيت لاهيا شمالي القطاع.



يشار إلى أن المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع، تتعرض لاعتداءات إسرائيلية شبه يومية، لمنع المزارعين من استصلاحها وزراعتها.