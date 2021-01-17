قناة (كان): إسرائيل قد تسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس بعد ضغوطات أوروبية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد: إنه منذ إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوم إجراء الانتخابات، لم تطلب السلطة الفلسطينية، رسميًا من إسرائيل السماح لها بإجراء انتخابات في القدس.



وأكدت قناة (كان) أن الاتحاد الأوروبي، دعا إسرائيل صباح اليوم، لاحترام الاتفاقات، والسماح بإجراء الانتخابات في القدس.



وناشدت قيادات في السلطة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، لكنها تلقت رسائل مفادها، أن الانتخابات في شرق القدس، ستكون ممكنة.