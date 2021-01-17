دولي

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 95 مليونًا

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 95 مليونًا
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ مليونين و31 ألفا و282 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 94 مليونا و968 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 67 مليونا و787 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعا طفيفا في عدد الوفيات، وكذلك في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 645 ألفا و872 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,024 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت /3,377 وفاة/، وبريطانيا /1,295 وفاة/، والمكسيك /1,106 وفيات/، والبرازيل /1,059 وفاة/، وروسيا /590 وفاة/.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا /202,767 إصابة/، والبرازيل /62,452 إصابة/، وبريطانيا /41,346 إصابة/، وروسيا /24,092 إصابة/، وفرنسا /21,406 إصابات/.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا /405,261 وفاة/، والبرازيل /209,350 وفاة/، والهند /152,311 وفاة/، والمكسيك /140,241 وفاة/، وبريطانيا /88,590 وفاة/.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا /24,306,043 إصابة/، والهند /10,558,710 إصابات/، والبرازيل /8,456,705 إصابات/، وروسيا /3,544,623 إصابة/، وبريطانيا /3,357,361 إصابة/.

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