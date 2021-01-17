شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 11 (كشكاً) في عانين غرب جنين

الاحتلال يهدم 11 (كشكاً) في عانين غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 (كشكاً)، في قرية عانين غرب جنين.

وذكر رئيس مجلس قروي عانين، باهر ياسين، أن قوات الاحتلال، خربت وهدمت 11 كشكاً تجارياً في منطقة الظهر قرب مدرسة ذكور عانين، القريبة من جدار الفصل العنصري، تعود ملكيتها لكل من: الأشقاء راضي ومحمود ومحمد يحيى خضور، والأشقاء أسيد ويزيد ووليد يوسف عيسى، وإسماعيل خليل ياسين، وعاصم دواس عيسى، والشقيقين حكم وأشرف حسين ياسين، ومحمد نادر عيسى.

وتقع بلدة عانين إلى الغرب من مدينة جنين وتبعد عنها 17 كم ويحدها من الشمال أم الفحم وقرية الطيبة ومن الجنوب يعبد والعرقة والهاشمية، ومن الشرق السيلة الحارثية وتعنك، ومن الغرب ام الريحان ويعبد.

وقد أدى بناء جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال عام 2003 إلى فصل البلدة عن مدينة أم الفحم، ما أثر سلباً على اقتصاد البلدة، التي كانت تمثل المعبر الرئيسي لسكان القرى المجاورة إلى أم الفحم، حيث يؤدي ذلك إلى انتعاش الحالة الاقتصادية للبلدة.

كما تسبب هذا الجدار في مصادرة الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة وحقول الزيتون الأكثر إنتاجاً، ولم يتبقَ لمربي الماشية أية مساحة من المراعي الطبيعية، ما أدى إلى تناقص قطعان الماشية والأبقار إلى درجة غير مسبوقة.

ولم تتوقف آثار الجدار عند هذا الحد، فقد تسبب بمنع المزارعين بعد ذلك من الوصول إلى أراضيهم إلا بتصاريح خاصة، لا يمنحها الاحتلال عادة إلا لغير القادرين على العمل بالأرض، وأدى عدم تمكنهم من العناية بها إلى تراجع الإنتاج إلى درجة الصفر تقريباً.

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