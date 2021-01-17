الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد شاباً، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في مدينة بيت لحم، فيما انتشرت مجموعات من المستوطنين، وأغلقت طرقاً في مناطق متفرقة جنوب وشرق المدينة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب جبرا ماتيوس، بعد مداهمة منزل والده في منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، وتفتيشه.



واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا، وبلدتي الدوحة والخضر، دون أن يبلغ عن دهم للمنازل أو اعتقالات.



وفي سياق متصل، أغلق مستوطنون وتحت حماية جنود الاحتلال، الليلة الماضية، مفترق (عصيون) والشارع الالتفافي بين بلدتي زعترة وتقوع جنوب وشرق بيت لحم.



وأفاد شهود عيان، أن مجموعات من المستوطنين، احتشدت على مفترق (عصيون) والشارع الالتفافي، وعرقلت مركبات المواطنين على الطريق من وإلى الخليل، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية.



ومدينة بيت لحم مغلقة من الشمال بسبب جدار الفصل العنصري، ومن الغرب والشرق بفعل الطرق الالتفافية والأنفاق، ولا يوجد امتداد سكني لمدينة بيت لحم وبلدات وقرى أرطاس ووادي رحال وهندازة، إلا هذه المنطقة.



ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال العام 2020م الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، تواصل حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات اليومية.



وحسب التقرير، بلغ عدد المعتقلين (4439) معتقلاً، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، ضاعف الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد معاناتهم، خاصة مع انتشار فيروس (كورونا).